Ribollita day, un giorno speciale per celebrare il tipico piatto toscano

Firenze, 29 novembre 2024 - L'Unione regionale cuochi toscani istituisce la prima edizione delday. La giornata, promossa in collaborazione con il Consorzio del PaneDop e con la Confraternita della, è fissata per domenica 1° dicembre e rappresenterà un'occasione per omaggiare, valorizzare e tramandare uno dei piatti più iconici e identitari della gastronomia contadina toscana. La data è stata scelta nel rispetto di quanto previsto dalla tradizione: la preparazione di questo, infatti, era prevista dalla fine del mese di novembre con la rottura delle fibre del cavolo nero in occasione delle prime gelate che rendevano questo ortaggio più morbido e saporito. I diversi ristoranti aderenti all'Unione regionale cuochi toscani serviranno simbolicamente questa specialità secondo il protocollo codificato dalla Confraternita della, associazione presieduta dallo chef Paolo Tizzanini dell'osteria L'Acquolina di Terranuova Bracciolini che ha uniformato la preparazione di una ricetta della cucina povera che prevede l'uso di verdure stagionali abbinate a prodotti di alta qualità quali il panee l'olio novello appena franto.