Amica.it - Principe William: «Per colpa di Louis mi tappo le orecchie tutti i giorni»

Leggi su Amica.it

Se dovessimo stilare una classifica dei membri più simpatici e divertenti della casata dei Windsor non avremmo dubbi su chi mettere al primo posto: il. È lui il degno erede dello zio Harry – dopo la Megxit entrato di diritto nella lista dei Windsor meno gradevoli – capace di conquistare sempre più il cuore dei sudditi grazie alla sua spontaneità e al suo non prendersi troppo sul serio. Come sempre accade in queste situazioni, di riflesso risultano simpatici anche coloro che si interfacciano con la “piccola peste”, affrontandola con il sorriso. Ne ha dato prova ilin queste ore, rivelando al mondo cosa ha comportato, in famiglia, la scelta del suo terzogenito di seguire una nuova passione.