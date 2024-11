Lanazione.it - Perugia, sconti sui parcheggi. Si parte con il Natale

, 29 novembre 2024 – Anche questa Giunta cerca di promuovere la sosta neiai piedi del centro storico. Una risorsa straordinaria non sfruttata appieno sia per una questione di mentalità tutta perugina (“meglioare a un metro da casa o dal negozio”) sia per i prezzi che sono piuttosto cari. E proprio sui costi che Comune e Saba cercano di rilanciare sia per lo shopping natalizio sia la sosta in orari strategici per pranzo e cena, in orari dove ial coperto di norma sono più liberi. La prima mossa riguarda ilo di Piazzale Europa dove dal 1° dicembre (domenica) al 15 gennaio sarà possibile sostare per 4 ore a un euro (a fronte dei 7,20 euro attuali) e per una intera giornata a 5,00 euro (invece che 20 attuali). Per chi ha esigenze di sosta di lunga durata è stato pensato un abbonamento promozionale con validità tutti i giorni per 24 ore al prezzo di 40,00 euro al mese (contro gli 89 applicati finora).