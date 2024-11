Quotidiano.net - Per la transizione pronti 230 miliardi di euro

Leggi su Quotidiano.net

"Le tensioni e i conflitti che stanno interessando più regioni del mondo e le dinamiche economiche globali non possono che farci riflettere in merito alla determinazione con cui intraprendere azioni coraggiose a livellopeo, nazionale e territoriale per nuovi modelli di crescita, di produttività e di investimenti fino ad arrivare sul fronte degli approvvigionamenti energetici, per restituire competitività e autonomia strategica alle imprese e al Paese", dice Guido Brusco, presidente di Confindustria Energia. La sostenibilità dellaenergetica è stata al centro della seconda conferenza di Confindustria Energia nella quale sono intervenuti, fra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, Stefano Besseghini, presidente di Arira, Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, poi Stefano Venier, di Snam ed Emanuela Trentin, Chief Executive Officer di Siram Veolia.