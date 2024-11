Panorama.it - L’intelligenza artificiale un alleato per svelare i segreti dei nuraghi

Migliaia di monumenti nuragici, menhir, dolmen, domus de Janas, pozzi sacri, tombe dei giganti punteggiano ogni angolo del territorio della Sardegna. L’isola, anche se pochi lo sanno o lo ricordano, è di per sé il più grande parco archeologico e naturale al mondo, una sorta di museo a cielo aperto con i suoiposizionati in posizioni strategiche, soprattutto lungo i litorali o nelle vicinanze di fiumi o torrenti. Costruzioni, spesso intatte, delle prime civiltà esistite in Europa, una sorta di enorme Stonehenge del Mediterraneo ancora tutta da scoprire.Ogni anno, però, ivengono visitati soltanto da 450mila persone. Un numero ampiamente migliorabile. Per questo l’Associazione La Sardegna verso l’Unesco porta avanti da anni con decisione la sua campagna per l’ingresso del patrimonio nuragico nella lista dei beni patrimonio dell’umanità.