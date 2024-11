Linkiesta.it - L’influencer Zerocalcare, e la fine del ruolo degli intellettuali

«Serviamo un ideale: non possiamo sempre essere ideali». Lo dice non so più che cardinale a un certo punto di “Conclave”, il film che esce tra un paio di settimane e che per un bel po’ temo vi toccherà vedere utilizzato come allegoria del potere politico negli articoli di chiunque.Il cardinale ha appena esortato due suoi compari a non andare alla ricerca del Papa ideale da eleggere, ricordando che tra i predecessori ci sono stati quelli che erano nella gioventù hitleriana, quelli accusati di colludere coi comunisti e i fascisti, quelli che hanno occultato informazioni su scandali pedofili.È impossibile, a quel punto, non venire illuminati dalla consapevolezza della differenza tra la tenuta su strada di Santa Romana Chiesa e quella della famiglia queer: non ci sono mai stati pontefici preoccupati di quel fragile feticcio che è la reputazione on line, e non è un vantaggio da poco.