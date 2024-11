Anteprima24.it - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, visite gratuite e il ‘cartellino blu’ al “Ciro Vigorito”

Tempo di lettura: 3 minutiAnche la sede provinciale di Benevento della LILT,per la, ha aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione oncologica “Lilt for Men”. Testimonial d’eccezione della settimana del nastro blu (colore simbolo della manifestazione che ha come claim: “Fallo per la tua salute”) è l’arbitro Pierluigi Collina, icona internazionale del calcio, simbolo di integrità sportiva, scelto come ambasciatore dalla Lilt per la prevenzione oncologica maschile, incarnando il forteme tra sport e salute. Proprio in onore della campagna (così come avverrà in tutta Italia presso le Associazioni territoriali della Lilt aderenti), sono previste numerose iniziative dedicate alla prevenzione oncologica maschile, mirate a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di prendersi cura della propria salute.