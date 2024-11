Ilfattoquotidiano.it - L’ammissione dell’ex premier britannico Boris Johnson: “In Ucraina stiamo combattendo una guerra per procura”

Inunaper, ma nondando ai nostri proxy la possibilità di fare il lavoro”. A parlare è l’exche, senza giri di parole, parla apertamente di unaperdell’Occidente contro la Russia. In un’intervista al podcast “Ukraine: The Latest” del Telegraph,sottolinea però che “per anni e anni, abbiamo permesso” all’“di combattere con una mano legata dietro la schiena ed è stato crudele“.Wow, this has got to be one of the most ‘saying the quiet part out loud’ statements since the start of the Ukraine war.: ‘Mate, let’s face it. We’re waging a proxy war! We’re waging a proxy war but we’re not giving our proxies the ability to do the job. And for. pic.twitter.com/fK27bkA3NZ— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) November 29, 2024A parlare diperdella Nato contro la Russia erano stati in tanti (come il politologo americano Ian Bremmer).