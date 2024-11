Ilfoglio.it - In Ucraina, la vera vittoria di Putin sarebbe la divisione della società civile

Ho pensato mille volte, e scritto almeno cento, che unasconfitta dell’non verrebbe dal fronte, ma da un crollo interno. Mi auguro che sul fronte non succeda, ma non ciniente di disonorevole nel cedere a una forza maggiore, dopo aver dato una prova enorme di coraggio e di valore. La irreparabiledistarebbe nellae dei suoi rappresentanti politici e militari. I giornali di ieri riferiscono un’intenzione espressa da portavoceCasa Bianca, che chiede al governo ucraino di abbassare l’etàmobilitazione a 18 anni. Il presidente Zelens’kyj si è rassegnato solo nello scorso marzo a firmare la riduzione dell’età del reclutamento dai 27 ai 25 anni. L’età media dei combattenti ucraini è molto alta, e vi si aggiunge il logoramento di uomini che dopo quasi tre anni non hanno ricevuto un ricambio o una pausa sufficiente a riprendere respiro.