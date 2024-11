Lidentita.it - Il Black Friday restringe il Natale

Leggi su Lidentita.it

Compri oggi e non spendi a: ilcambia le abitudini degli italiani che approfitteranno degli sconti per comperare i regali da piazzare sotto l’Albero. Il giro d’affari, secondo Confesercenti, sarà di 3,8 miliardi di euro per una spesa pro capite stimata in 235 euro. Un aumento netto, rispetto al passato e, in . IlilL'Identità.