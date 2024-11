Ilrestodelcarlino.it - Guerini non si nasconde: "Rafforzarsi per crescere. Sennò me ne torno a casa"

E’ un Vincenzoche a tre mesi dall’inizio del campionato, traccia i primi bilanci e con la schiettezza di sempre dice la sua, da responsabile dell’area tecnica. Ieri al Dorico il mister della prima e storica promozione in serie A ha parlato anche di quelli che dovrebbero essere i prossimi innesti, con un calciomercato alle porte e con una riunione, quella tra staff tecnico e società, che dovrebbe svolgersi tra lunedì e martedì della prossima settimana, così da dare il via libera al direttore sportivo Tamai. "Abbiamo passato un momento di difficoltà – ha attaccato–, per i risultati che non arrivavano, però siamo restati molto compatti, il gruppo è solido. Non abbiamo dovuto fare nessun tipo di intervento di richiamo, tutti si sono comportati benissimo. Poi magari non siamo tutti soddisfatti, ci piacerebbe giocare meglio, ma non si può avere tutto.