Gaeta.it - Furto di gioielli in hotel di lusso a Roma: indagini in corso su un misterioso colpo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unin undiha creato preoccupazione tra i clienti e ha attivato le autorità in un attento monitoraggio della situazione. Il fatto ha avuto luogo la scorsa settimana, quando una donna di quarant’anni, di origini moldave, è ritornata nella sua camera d’albergo, trovandola devastata dall’intrusione di un ladro. Mentre l’indagine avanza, tutti gli occhi sono puntati sulla sicurezza della struttura e sulle modalità dell’accaduto.Ilin: dettagli e modalità dell’accadutoIlsi è consumato in un lussuoso albergo situato nel cuore di, nei pressi di via del. La vittima, solita soggiornare in questa struttura durante i suoi viaggi nella capitale, ha scoperto che diversi oggetti preziosi erano spariti dalla sua stanza.