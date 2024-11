Oasport.it - F1, Leclerc brilla nelle prove libere in Qatar. McLaren in agguato con Norris e Piastri

Charlescomincia nel migliore dei modi il weekend (con il formato Sprint) e domina l’unica sessione didel Gran Premio del2024, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Segnali incoraggianti dunque per la Ferrari a Lusail, su una pista che dovrebbe (o avrebbe dovuto) rivelarsi sfavorevole in base alle caratteristiche della SF-24.Il monegasco della Rossa ha trovato subito un ottimo feeling, grazie ad una macchina bilanciata che gli ha consentito di spingere forte sin dai primi giri dimostrandosi estremamente competitivo sia nei long-run con gomme dure che nella simulazione di qualifica a fine turno con la mescola più morbida. 1’21?953 il miglior tempo realizzato dal vincitore del GP d’Italia 2024, che ha rifilato ben quattro decimi al primo degli inseguitori candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista della Sprint Qualifying odierna.