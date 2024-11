Ilrestodelcarlino.it - “Daniela, c’è chi può averle fatto del male”

Montefiorino (Modena), 29 novembre 2024 – Camminava per ore parlando al suo ‘confidente’ più fidato: il telefonino. Nessuno sa se e poco importa se dall’altra parte ci fosse davvero qualcuno o se, in realtà, parlasse a se stessa dopo essersi sentita abbandonata dal mondo. Negli ultimi tempi usciva con addosso abiti sempre più succinti. Si trascurava – dicono tutti – e non accettava l’aiuto di nessuno. Si lavava nella fontana del paese e, ogni tanto, vedeva quell’amico molto più grande di lei, residente a Fanano. Altre volte, però, frequentava anche altri ‘amici’, che le acquistavano vestiti o la portavano a cena fuori. Ieri, all’arrivo dei giornalisti in paese, in tanti si sono chiesti come mai, sapendo che lei,, era così fragile, nessuno abbianulla per salvarla.