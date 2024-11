Cosa fa oggi Lorys Stival cosa fa Veronica Panarello a 10 anni dall’omicidio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono trascorsi diecidalla tragica morte di, il bambino di ottoucciso dalla madreil 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. La vicenda, che sconvolse l’opinione pubblica per la sua efferatezza, tornaa far parlare di sé in occasione del decimoversario.Per ricordare, che quest’anno avrebbe raggiunto la maggiore età, la comunità di Santa Croce Camerina si raccoglierà in un momento di preghiera. Una messa in memoria del piccolo sarà celebrataalle 18:30 nella chiesa madre del paese. Manifesti funebri, con l’immagine del sorriso dolce e ormai tristemente noto di, sono stati affissi sui muri della cittadina. Davide, il padre di, chevive ancora a Santa Croce Camerina con il figlio più piccolo, guiderà il ricordo di quel tragico giorno, mantenendo viva la memoria di un bambino strappato troppo presto alla vita.