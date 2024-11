Gaeta.it - Consiglio comunale dell’Aquila: nuove decisioni su bilancio e progetti di sviluppo

L'Aquila si prepara ad un pomeriggio significativo, con la convocazione delche avrà luogo oggi alle 16 presso la sala Tullio De Rubeis del Palazzo Margherita. I temi all'ordine del giorno sono cruciali per il futuro della città, con variazioni die importantiurbanistici da deliberare sotto la guida del presidente Roberto Santangelo.Variazioni aldi previsione 2024-2026Tra i punti all'ordine del giorno, si evidenziano due variazioni aldi previsione 2024-2026. La prima variazione riguarda l'istituzione di un Centro Servizi per Anziani, un'iniziativa che mira a garantire assistenza adeguata e risorse per la popolazione anziana della città. La seconda variazione, quella quinta del Comune, è anch'essa fondamentale per l'equilibrio finanziario e il buon governo locale.