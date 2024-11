Oasport.it - Boxe, Irma Testa replica ad Angela Carini: “Ti avremmo aiutata ad evitare una brutta figura”

Leggi su Oasport.it

non ci sta, e con una story su Instagramalle affermazioni della compagna di squadra,, che aveva detto di essersi sentita tradita e nondalle connazionali ai Giochi di Parigi 2024 dopo l’incontro contro Imane Khelif.risponde con tono perentorio alle accuse: “Dico solo che eravamo in cinque in stanza quando siamo arrivate a Parigi, ma lei si è fatta cambiare stanza dopo due secondi ed è andata a stare da sola. Troppo superiore per stare con noi? Non l’abbiamo mai vista, non ha mai cenato o pranzato con noi. L’unica volta in cui ha chiesto aiuto, è stato dopo il match, per farsi fare la valigia perché troppo stanca dalle interviste per rientrare nel villaggio con noi comuni mortali“.L’azzurra passa al contrattacco: “Mi dispiace. Tianche aiutato e forse, se tu fossi stata più tempo con noi, tievitato lache hai fatto tu e hai fatto fare a tutta l’Italia in mondovisione.