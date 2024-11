Quotidiano.net - Blitz a Caivano. Sgomberate 36 case occupate dagli abusivi

di Nino Femiani NAPOLI "Lo Stato mantiene un altro impegno preso coi cittadini – dichiara la premier Giorgia Meloni –. Avevamo annunciato che il lavoro del governo anon era affatto concluso e che sarebbe andato avanti. Così è stato. Oggi (ieri, ndr) è iniziata la ‘fase 2’ del programma di riqualificazione e rigenerazione urbana portato avanti negli ultimi 15 mesi, con lo sgombero degli alloggi occupati abusivamente al Parco Verde da soggetti condannati per reati di camorra. Siamo già al lavoro – aggiunge la presidente del Consiglio –, anche grazie a una sinergia tra pubblico e privato, per raggiungere il prossimo obiettivo, che è la riqualificazione degli immobili del Parco Verde". Alle 10 del mattino, il Parco Verde è in stato di assedio. Blindato, con elicotteri che sorvolano l’area e con 800 tra poliziotti, carabinieri, fiamme gialle e vigili del fuoco che "espugnano" 36 appartamenti da decenni in mano agli, talvolta camorristi o autorizzati (dietro pagamento) dai capi-piazza.