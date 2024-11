Oasport.it - Biathlon, definite le staffette dell’Italia per il debutto in Coppa del Mondo: le formazioni di Kontiolahti

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre andranno in scena le prime gare valide per ladel2024-2025 di, a(Finlandia) saranno protagoniste le. Lo staff tecnico della Nazionale Italiana ha dovuto ridisegnare leimmaginate alla vigilia a causa delle assenze di Lisa Vittozzi (la detentrice della Sfera di Cristallo generale è tornata ad allenarsi a Hochfilzen) e Rebecca Passler.La staffetta mista, impegnata sabato alle ore 15.45, sarà composta da Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel. Nella single mixed di sabato (ore 13.15) gareggeranno Lukas Hofer e Samuela Comol. Domenica 1° dicembre ci sarà spazio per ledi genere: uomini alle ore 13.45 con Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer; donne alle ore 17.