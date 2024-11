Iltempo.it - Basta inciampi e avanti uniti: il centrodestra si ricompatta e gela la sinistra anti-governo

Andare, concentrati sulla manovra finanziaria, abbassando i toni e, possibilmente, evitando ulterioriparlamentari. Dopo giorni passati sull'ottovolante, la maggioranza prova arsi e a far sbollire le tensioni legate al voto sul canone Rai che ha visto ilspaccarsi in Commissione bilancio al Senato, un passaggio parlamentare delicato che ha creato fibrillazioni nella coalizione che sostiene ildi Giorgia Meloni, soprattutto tra Lega e Forza Italia. L'imperativo adesso però è smorzare, troncare, sopire. Impedire che la dialettica tra le forze di maggioranza sfoci in una rissa, con ricadute nefaste sulla discussione relativa alla legge di bilancio che terrà impegnate commissioni e Aule parlamentari per quasi tutto il mese di dicembre. C'è chi non si fa illusioni e parla di una mera 'tregua armata', convinto che le divisioni riemergeranno prima o poi, e chi invece confida nel senso di responsabilità di tutti e nell'efficacia della moral suasion di Meloni dopo «l'inciampo» in Commissione, che per Palazzo Chigi «non giova a nessuno».