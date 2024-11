Dilei.it - Ascolti tv del 28 novembre, Don Matteo 14 non ha rivali

Leggi su Dilei.it

La serata del giovedì è monopolizzata da Don14, in onda su Rai 1. Anche se su Italia 1 è stato presentato un nuovo spin off delle Iene, intitolato Le Iene presentano: la cura. Mentre Canale 5 ha proposto una nuova puntata di Endless Love.Don, una delle fiction più longeve e amate della televisione italiana, non haquando si tratta die share. D’altro canto, è difficile resiste alla simpatia del Maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica, e al fascino di Don Massimo, alias Raoul Bova, che sta sostituendo egregiamente Terence Hill. Nella sesta puntata, in tutto sono dieci, il Maresciallo Cecchini ha avuto una brillante idea: partecipare al gioco televisivo Reazione a Catena, in onda su Rai1. Ha poco tempo per mettere su una squadra. Dopo vari tentativi, riesce a coinvolgere sia la PM, appassionata del quiz televisivo, sia il Capitano Martini, desideroso di riavvicinarsi all’ex fidanzata.