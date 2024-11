Angela Carini | Khelif non dovrebbe giudicarmi Le altre azzurre non mi hanno incoraggiata

Leggi su Sportface.it

“Sarebbe facile cancellare tutto, ma non lo farò. La verità è che molti preferiscono parlare male invece che immedesimarsi in te. Non sanno che il coraggio sta già nel salire sul ring quando tutto il mondo ti sta guardando, il coraggio è la saggezza delle scelte che si fanno”.è tornata sulle vicende delle Olimpiadi di Parigi 2024 in una intervista a ‘La Repubblica’, nella quale ha parlato del ritiro contro la pugile iperandrogina Imanee di tutte le polemiche che ne sono nate: “Sepuò gareggiare con le donne? Ho detto allora che non giudico nessuno. Però sarebbe bene che neanche Imane lo facesse con me. Non voglio aggiungere altro. Sono state dette tante cose non vere sul mio conto, anche in alcune trasmissioni televisive nelle quali si cercava di tirare somme sulla mia persona sollecitando anche Imane.