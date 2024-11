Lanazione.it - Università di Pisa: al Centro Enrico Avanzi è tornato il Bancolat

, 28 novembre 2024 - Da lunedì 2 dicembre torna, completamente rinnovato, ildeldi Ricerche Agro-ambientali “” dell’di. Il distributore self-service di latte crudo a disposizione del pubblico che qui, al prezzo di un euro al litro, può "prelevare" un litro di latte di alta qualità. Unica accortezza: avere con sé una bottiglia – preferibilmente in vetro – e una borsa termica, per mantenere il latte alla temperatura ideale durante il trasporto e poi conservarlo in frigorifero tra 0° e 4°C. “Dopo quattro anni di sosta a causa della pandemia e delle relative restrizioni, il servizioriprende adesso con un nuovo distributore automatico, che eleva ulteriormente gli standard igienici e di freschezza del prodotto – spiega Angelo Canale, direttore del” – Il nostro obiettivo principale è quello di educare il consumatore a operare scelte alimentari più consapevoli, privilegiando le filiere corte e sostenibili, minimizzando così le intermediazioni commerciali e instaurando un rapporto diretto con il produttore”.