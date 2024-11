Lanazione.it - Tragico frontale, la tragedia a Passignano: madre di 30 anni muore nello schianto

sul Trasimeno (Perugia), 28 novembre 2024 – Aveva un figlio di seie ne aveva lei compiuti 30a settembre. Najat El Habibi è la 53esima vittima delle strade umbre. Unnon le ha lasciato scampo ed è morta sul colpo nell’incidente avvenuto martedì sera poco dopo le 20 davanti ad un noto ristorante di sushi con vista sul lago asul Trasimeno, a pochi metri dalla darsena dove vengono fotografati i tramonti mozzafiato. Italiana, residente a Perugia, aveva origini marocchine la ragazza che viaggiava da sola quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della Alfa Romeo 147 che, mentre viaggiava in direzione Perugia, è finita per scontrarsi con un’altra vettura che arrivava in direzione opposta. A bordo della vecchia Lancia Prima di colore grigio che procedeva verso il centro del paese, tre persone di Spoleto, un 73enne ricoverato con una trauma al bacino e due 16enni con ferite lievi, nessuno in pericolo di vita ma tutti e tre estratti a fatica dal veicolo dai vigili del fuoco che sono intervenuti .