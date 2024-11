Lapresse.it - Torino, flash mob sindacato di polizia: “Più assunzioni e più sicurezza”

IldiFsp ha attuato unmob davanti alla Prefettura diper sensibilizzare le istituzioni sullae le condizioni lavorativa degli agenti. Sulle sagome di poliziotti diverse scritte come “Gli straordinari non possono essere pagati dopo due anni” e “Sono lo scudo che protegge i cittadini, non lo sfogo dei violenti”.La sigla ha scritto una lettera al prefetto del capoluogo torinese, Donato Cafagna, da inoltrare alla presidenza del Consiglio e al Viminale, per chiedere interventi immediati. “E’ un documento che va a rivendicare la situazione torinese ma che è simile in tutta Italia. Ci vuole un cambio di passo. Non possiamo ricevere l’ordine di non reagire, nell’ultima manifestazione abbiamo avuto 19 feriti tra le forze dell’ordine e zero arresti. Siamo diventati la palestra d’Europa per tutti i criminali che vogliono giocare alla lotta contro lo Stato”, ha detto Luca Pantanella Segretario Generale Fspdi Stato di