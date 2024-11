Lettera43.it - Tennis, Iga Swiatek positiva a un controllo antidoping: un mese di sospensione

Iga, numero due al mondo del ranking Wta, è stata squalificata per una seguito di una positività alla sostanza proibita trimetazidina (TMZ) in occasione di un test effettuato fuori competizione neldi agosto. La positività è stata causata da un farmaco a base di melatonina L'InternationalIntegrity Agency (Itia) ha spiegato che la positività è stata causata dalla contaminazione di un farmaco regolamentato a base di melatonina non soggetto a prescrizione in Polonia, Paese di origine di, che lo ha assunto per problemi di jet lag e di sonno. Considerando tutte le circostanze del suo utilizzo, l'Itia ha determinato che si è tratto di un errore «al livello più basso, dove colpa e negligenza non sono significative».