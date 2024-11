Swiatek positiva alla trimetazidina la WTA | Supportiamo Iga in questo momento difficile

Leggi su Sportface.it

“La WTA prende atto della decisione dell’International Tennis Integrity Association (ITIA), che gestisce il Tennis Anti-Doping Program (TADP), di infliggere una sospensione di un mese a Iga, in seguito all’identificazione di un farmaco regolamentato contaminato (melatonina) come fonte del suo test positivosostanza proibita”. Inizia così la nota della WTA in meritocomunicazione dell’ITIA sulla squalifica (che finirà il 4 dicembre) della numero 2 del tennis mondiale per via della positività riscontrata in un controllo al di fuori delle competizioni nell’agosto di quest’anno. “La WTA supporta pienamente Iga inperiodo. Iga ha costantemente dimostrato un forte impegno per il fair play e per il rispetto dei principi dello sport pulito, esfortunato incidente evidenzia le sfide che gli atleti affrontano nel gestire l’uso di farmaci e integratori.