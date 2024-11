Sinner è lo sportivo italiano più ricco | Bagnaia e tre interisti nella top ten

Leggi su Ilfaroonline.it

Jannikè loche ha guadagnato di più nel 2024. L’anno chiuso con due tornei del Grande Slam, l’Australian Open e lo Us Open, insieme alle Atp Finals e alla seconda Coppa Davis consecutiva conquistata con l’Italia, ha fruttato al tennista azzurro oltre 65 milioni di euro. Di questi, circa 16 sono arrivati dai montepremi dei tornei del circuito Atp, altri 6 dal trionfo nel torneo delle star a Ryadh e i circa 40 restanti da attività diverse. Dalle sponsorizzazioni al merchandising. E dietro di lui? Tanti calciatori, ma non solo.Gli sportivi italiani più ricchiDopo l’inarrivabile, il primo è Marco Verratti. In forza all’Al-Arabi, il centrocampista azzurro guadagna circa 30 milioni netti a stagione. Segue poi il cestista Simone Fontecchio, che in estate ha firmato un contratto da circa 7,4 milioni netti all’anno con i Detroit Pistons.