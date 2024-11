Lapresse.it - Sciopero generale 29 novembre 2024, aerei, treni e scuole: ecco chi si ferma e chi no

Leggi su Lapresse.it

Il 29, indetto da Cgil e Uil, al quale non aderisce la Cisl. La mobilitazione ha come oggetto principale una critica alla manovra, la legge di bilancio in discussione e che va approvata entro la fine dell’anno. Lo stop e di 8 ore per tutti i settori pubblici e privati, fatta eccezione per il settore dei trasporti dove sarà di 4 ore.Chi sie chi noLonon riguarda i: sono l’unico settore escluso dallo stop. Riguarda invece praticamente tutti gli altri settori: previsti disagi dal settore dei rifiuti, alla scuola, ai trasporti locali. Scioperano anche fabbriche e operai in tutta Italia.Amsa ha informato che “venerdì 29, a seguito della dichiarazione dinazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil e Uiltrasporti potrebbero verificarsi disservizi in merito alla raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento, apertura delle riciclerie e piattaforme ecologiche”.