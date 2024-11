Quotidiano.net - Sciopero 29 novembre a Roma: gli orari di metro, tram e bus

, 282024 – Mattina nera dei trasporti per venerdì 29a causa delloconvocato da Cgil, Uil, Cobas Lavoro Privato, Cub, Sgb contro le misure previste dalla manovra finanziaria, per richiedere l’aumento dei salari e delle pensioni e per finanziare istruzione, sanità, servizi pubblici e politiche industriali. Anche asi prevedono disagi sulla rete Atac e sulle reti gestite daTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Inizialmente, lo stop previsto era di 8 ore, ma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha precettato: i lavoratori dei trasporti potranno dunque incrociare le braccia solo per quattro ore. Atac assicurerà i servizi fino alle 8.59 e dalle 13 in poi: losi concentrerà tra le 9 e le 13. Qualora delle stazioni dellapolitana restassero aperte, non si assicura comunque il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale.