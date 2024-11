Abruzzo24ore.tv - Piano di Dimensionamento Scolastico: scelte controverse e impatti su studenti e territori

Teramo - Tagli, accorpamenti e nuovi indirizzi scuotono le scuole abruzzesi. La Cisl denuncia criticità per aree montane e complessità amministrative. Ilregionale per l’Abruzzo ha sollevato numerose critiche, soprattutto da parte della Cisl Scuola, che accusa la giunta di aver introdotto tagli e accorpamenti senza un reale confronto con le parti coinvolte. Il segretario generale Davide Desiati parla di un intervento che penalizza in particolare le aree montane, aumentando la complessità gestionale degli istituti e riducendo la partecipazione democratica nelle scuole.non condivise e critiche Desiati critica apertamente la fusione dell’Istituto “Mattei” e dell’Istituto “Palizzi” di Vasto, così come l'accorpamento degli istituti comprensivi di Ripa Teatina e Miglianico, interventi definiti "mai discussi" in sede di confronto istituzionale.