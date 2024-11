Scuolalink.it - Percorsi Abilitanti 2024/25: scadenze e novità II Ciclo

Le Università italiane e gli istituti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) stanno lavorando per il secondodeida 60, 36 e 30 CFU/CFA, previsti per l’anno accademico/25./25: tempistiche e procedure di accreditamento Le istituzioni accademiche devono utilizzare la piattaforma predisposta dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per completare il processo di accreditamento. Il percorso prevede: Valutazione da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Emissione dei decreti di accreditamento, che autorizzano gli atenei a erogare i corsi. Pubblicazione dei bandi: le Università definiranno i criteri di accesso, che potrebbero includere selezioni basate su titoli e servizi.