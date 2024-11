Donnaup.it - Per il 2050 triplicheranno i casi di demenza: lo dice uno studio

Per ildi: lounoSecondo la definizione del CDC americano, laè in generale “una diminuita abilità di ricordare, pensare e prendere decisioni che interferisce con le attività quotidiane”.Va detto che lanon è un frutto ineluttabile dell’età avanzata, ma piuttosto una tra le molte malattie che possono colpire il cervello. È progressiva e su scala globale è la settima causa di morte.Si stima che nel 2019 nel mondo le persone affette da forme più o meno gravi difossero 57 milioni.Per ildi: lounoAdesso uno(“Global Burden Disease”, GBD) pubblicato sul prestigioso Lancet prevede che per ilquesta cifra sarà praticamente triplicata, attestandosi a 153 milioni di persone.