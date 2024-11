Lanazione.it - Meocci truffa un notaio. Condanna e risarcimento

Dovevano servire per una fantomatica operazione finanziaria, quei soldi. Era stato abilissimo anche questa volta Roberto, il ’re’ della, originario di Sinalunga ma vive adesso ad Arezzo. Si sarebbe spacciato, questa l’accusa della procura, per un avvocato ma naturalmente non lo è. Sosteneva di avere uno studio professionale in Inghilterra, a Londra, dove esercitava la professione. Non solo, aveva conoscenze e amicizie importanti in Gran Bretagna ma anche in Banca d’Italia. Un modo per accreditarsi con ildella nostra provincia che è riuscito a raggirare. I fatti risalgono al periodo compreso fra il gennaio e il giugno 2015. Un arco di tempo nel corso del quale, secondo l’accusa, sarebbero stati effettuati versamenti per un totale di oltre 260mila euro propedeutici, a dire delad un’operazione volta ad ottenere finanziamenti esteri, poi non andata a buon fine.