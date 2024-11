Secoloditalia.it - Lupi: “Meloni ha ragione, sul canone Rai solo un inciampo. Il centrodestra vince se resta unito”

“Io ricordo sempre a tutti che i governi non cadono mai per una spallata dell’opposizione, ma per le divisioni della maggioranza”: così l’ex ministro Maurizio, leader di Noi moderati, la quarta gamba della coalizione di governo, in una intervista a Repubblica.: “Serve un metodo, ora abbassiamo i toni”“Non è il nostro caso – aggiunge – ma dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione, con responsabilità e serietà”. Sulla Rai èun, come dice, o l’inizio di una crisi di governo? «Non vedo l’inizio di una crisi di governo, – risponde– anche perché la questione in sé non può scatenarla. Siamo tutti d’accordo che la Rai sia un servizio pubblico fondamentale e che vada finanziata, si è discusso su come farlo. È stato un, ha. Anche su altre questioni ci sono state distinzioni in passato, come sul terzo mandato”.