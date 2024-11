Ilfoglio.it - L’unica deriva orbaniana in Europa è degli alleati del Pd, il M5s

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Meloni vota con i socialisti in: tempi duri per i sovranisti?Andrea Mattini In America no, insì. E tempi duri anche per gli antisovranisti del Pd, ossessionati dalladell’Italia, che ieri hanno dovuto fare i conti con la realtà: al momento,che si vede inè quelladel Pd, il M5s, che ieri al Parlamento europeo hanno votato insieme con il partito di Orbán, e quello di Salvini, contro una Commissione europea nata anche per fare tutto il necessario per difendere l’Ucraina. Al direttore - Berlino: una decina di giorni fa il capo della polizia Barbara Slowik ha invitato gli ebrei e gli omosessuali a prestare attenzione e a non rendersi riconoscibili negli spazi pubblici. “Purtroppo – ha aggiunto – ci sono alcuni quartieri in cui vive la maggioranza delle persone di origine araba che hanno anche simpatie per i gruppi terroristici.