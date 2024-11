Bergamonews.it - Løvinne tra i dieci vincitori di Area Sanremo 2024: “Un’esperienza che mi porterò nel cuore”

Bonate Sotto. Un sogno che si realizza per Maria Francesca Pedruzzi, in arte, giovane e talentuosa artista bergamasca, che conquista uno deiambiti posti nella finale di. Un traguardo straordinario, ottenuto dopo aver superato ben 336 candidati provenienti da tutta Italia. La selezione, che si è svolta il 22 novembre, ha visto gli artisti esibirsi davanti a una giuria di esperti del panorama musicale italiano, con una sorpresa speciale: la presenza del direttore artistico del festival, Carlo Conti, accompagnato dal suo vice Claudio Fasulo.“Dopo l’esibizione sono tornata a Bergamo e, una volta scoperto di essere tra i finalisti, ho subito chiamato mamma e papà per capire se c’era un modo per tornare a– racconta Francesca-. La premiazione al casinò è stata un’emozione grandissima.