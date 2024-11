Anteprima24.it - Lavoro, Rubano (FI): “Garantire livelli occupazionali a Morcone. Evitare crisi aziendale Ficomirrors”

Tempo di lettura: 2 minuti“In conseguenza della graveche sta colpendo il settore dell’automotive e della componentistica, lo stabilimento didi, così come tante altre aziende, ha avviato la procedura di cassa integrazione per tutti i lavoratori. Una situazione che ha creato grande preoccupazione, perché si tratta di una azienda presente da anni sul territorio del Beneventano che, ad oggi, dàad oltre 230 persone, quasi tutte dell’Alto Tammaro.” Lo scrive in una nota Francesco, deputato di Forza Italia. “I sindaci e gli amministratori – prosegue – temono una pesante ricaduta sui, e il 29 novembre manifesteranno a Napoli dietro allo striscione della, per sollecitare l’attenzione del Governo. Ho raccolto questa istanza su cui c’è una seria attenzione anche dei sindaci del comprensorio e , su sollecitazione del sindaco di Pontelandolfo, Valerio Testa, ho presentato una interrogazione al Ministro dele delle politiche sociali, chiedendo quali misure, per quanto di competenza, intenda adottare, anche con l’istituzione di un Tavolo di confronto con laItalia s.