Il divario tra i generi al teatro Goldoni

Parte oggi ’Trigger Warning’, il progetto dell’associazione Filmeeting (in collaborazione con Radio Sonora) dedicato principalmente ai ragazzi tra i 18 e 35 anni. Complessivamente ci saranno tre incontri, che si svolgeranno nel foyer deldi Bagnacavallo. L’obiettivo è quello di scambiare opinioni su temi attuali, confrontandosi con altre persone che possono avere visioni differenti. L’argomento di questa sera (inizio alle 21, ingresso gratuito) sarà il ’gender gap’, in cui si affronterà il tema deltra i, analizzando l’argomento sotto tanti punti di vista (sport, lavoro, società ma non solo). L’incontro è moderato da Edoardo Rivola, volontario di Radio Sonora. Per info [email protected]