Lanazione.it - I saluti del direttore generale dell’Asl Tse, Antonio D’Urso: «Tenetevi stretta questa sanità»

Arezzo, 28 novembre 2024 – IdelTse,: «» Il, in occasione di un momento di confronto con la stampa aretina, ha ripercorso le fasi più salienti del proprio mandato «L’esperienza inAsl è stata straordinaria». Con queste parole ilToscana sud est,, in procinto di assumere l’incarico didell’Assessorato Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, ha aperto la conferenza stampa diche si è svoltamattina ad Arezzo in occasione del Forum risk management. Il, durante un momento di confronto con la stampa, ha ripercorso le fasi più salienti del proprio mandato, ricordando come l’emergenza pandemica sia stata un momento cruciale sia a livello umano che professionale.