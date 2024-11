Ilfattoquotidiano.it - I precari del Cnr occupano la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche: “Staremo qui a oltranza, vogliamo essere stabilizzati”

Dopo un’assemblea durata un paio d’ore, a cui hanno partecipato circa 200 persone, i lavoratoridel Cnr hanno deciso, insieme alle sigle sindacali Flc Cgil e Uil Rua, di occupare la sala convegni dellaromana del. “Le parole pronunciate dalla presidente Maria Chiara Carrozza, durante la sua visita alla nostra assemblea, non ci bastano – dice Antonio Sanguinetti, del Coordinamento deiCnr – la semplice mappatura dei lavoratori e la proposta di nuovi concorsi è insufficiente. Per noi è necessario iniziare al più presto un percorso di stabilizzazione“. Al Cnr, il più importante ente di ricerca pubblica in Italia, che vanta 88 istituti su tutto il territorio, lavorano circa 9mila dipendenti a tempo indeterminato ai quali si sommano i circa 4mila lavoratori, tra borsisti, assegnisti e tempi determinati.