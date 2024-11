Sport.quotidiano.net - Forlì, squadra finora con poca ‘ripresa’. Primi 20’ da alta classifica, poi la frenata

Più brillanti e vincenti nei20 minuti, decisamente meno nei secondi. Anche se 13 partite sono poche per trarre giudizi definitivi, a maggior ragione visto che alla fine della stagione regolare ne mancano ancora 25 e quindi quasi il doppio, è però ben chiara la tendenza dell’Unieuro a essere unache comincia bene le partite e poi tende a calare nella seconda metà di gara. Lo si evince da uno studio fatto analizzando quarto per quarto il cammino della formazione forlivese in questa prima parte di stagione. Numeri alla mano, i forlivesi sembrano dare il meglio nel secondo periodo di gioco dovehanno un differenziale positivo di +35 punti; e ciò con dieci secondi quarti vinti e solamente tre persi. Per quello che riguarda invece l’approccio iniziale, vale a dire idieci minuti di partita, i biancorossi li hanno conclusi in testa sette volte, una (contro Avellino) invece in parità e in cinque occasioni hanno chiuso sotto nel punteggio per un saldo totale positivo di +12.