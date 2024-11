Gaeta.it - Eventi in programma per il 29 novembre 2024: dall’incontro istituzionale fino al calcio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Numerosicaratterizzeranno la giornata del 29in Italia e a livello internazionale. I protagonisti di questa giornata includeranno figure politiche, rappresentanti di organizzazioni sindacali,culturali e sportivi, rendendo questa data ricca di appuntamenti di rilevanza pubblica e socioeconomica.Cerimonie istituzionali a RomaIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alle celebrazioni rivolte agli 80 anni delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani . La cerimonia si svolgerà presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, alle ore 11.00. Questo anniversario non è soltanto un momento di celebrazione, ma rappresenta anche un’opportunità per riflettere sull’importanza del lavoro e dei diritti sociali in un contesto attuale complesso.