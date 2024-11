Destino crudele 27enne muore prima del compleanno del figlio | lo shopping per la festa poi il tragico incidente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mamma di 27 anniil giornodeldel. La donna aveva un solo obiettivo in mente: organizzare la miglioredipossibile per suo bambino che stava per compiere un anno. Laaveva scelto di dare fare unaa tema spaziale, aveva ordinato la torta, riservato il parco locale e invitato amici e familiari. Mancava solo un ultimo giro diper comprare carta da regalo, stelle filanti e altri articoli per la, ma purtroppo non è mai rientrata a casa.Mentre stava rientrando a casa con gli ultimi acquisti per il, la donna è stata colpita da un camion che viaggiava verso nord sull’autostrada 101 ed morta sul colpo. Brianna era la maggiore di otto figli e una sorella devota, sempre pronta a prendersi cura dei suoi fratelli e sorelle, spesso facendo da babysitter.