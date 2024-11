Ilrestodelcarlino.it - Corelli, il primo della brigata: "Mi accolse un padre visionario"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Iglesè stato ilcuoco del Trigabolo di Argenta. Come ci è capitato? "Gigino, ovvero Gualtiero Musacchi, il socio di Giacinto Rossetti, faceva il torrefattore e vendeva il caffè a mioche aveva una trattoria ad Alfonsine. Gli chiese se conosceva un cuoco e miogli disse di me. Io stavo arrivando da New York, perché lavoravo sulle navi, e poi sono rimasto lì 14 anni, Giacinto mi catturò". Per lei Giacinto Rossetti cos’è stato? "Un, un mentore, un. Non gli interessava guadagnare, amava la conoscenza, voleva farequalità e si vede, non ha costruito delle cattedrali, ha costruito un sogno". Quale? "Quello di fare una ristorazione molto concentrata sulle materie prime. Il suo credo era ’per fare il pesce ci vuole il pesce’, molto semplice apparentemente, ma profondissimo, senza la qualità non fai buona ristorazione".