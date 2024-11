Nerdpool.it - Chicago Fire: L’assenza di Severide potrebbe essere stata intenzionale (ecco perché)

Il finale autunnale della stagione 13 diha avuto un’accoglienza contrastante da parte dei fan. Alcuni hanno pensato che ci fossero troppe cose in ballo, altri che non fossero state date abbastanza risposte. Indipendentemente dalla vostra posizione, probabilmente siete rimasti delusi daldi Kelly(Taylor Kinney).Il personaggio aveva detto diin Michigan durante il finale d’autunno, anche se Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) aveva assicurato alla squadra dei pompieri (e agli spettatori) che sarebbe tornato presto. Di sicuro, quando è stato presentato il promo del finale invernale, c’era, proprio nel cuore dell’azione. Alloranon era presente nel finale autunnale?è l’ultimo personaggio adscomparsoEbbene,e l’intera serie Onehanno accarezzato l’idea di far apparire i membri del cast in un numero minore di episodi per ridurre i costi.