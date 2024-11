Ilgiorno.it - Cambia la differenziata. A marzo ecco i bidoncini

Leggi su Ilgiorno.it

Una vera rivoluzione è in arrivo a Sondrio in fatto di rifiuti. Il progetto definito da Secam partendo dalle indicazioni dell’Amministrazione comunale si chiama “Differenziamoci“ e poggia su due grandi novità: l’introduzione della raccolta della frazione umida e l’esordio dei. In vista del via, fissato per il 32025, è stata programmata una capillare campagna che prevede incontri con i cittadini nei quartieri, riunioni con gli amministratori di condominio, iniziative con le scuole, distribuzione di materiale informativo e addirittura tutorial sui canali social di Secam. Il progetto parte dalla consegna a casa di un bidoncino da 7 litri dove raccogliere la frazione umida in sacchetti biodegradabili che, una volta pieni, verranno conferiti in un contenitore da 25 o da 120 litri.