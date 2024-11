Lettera43.it - Beyoncé batte Taylor Swift: è la più grande popstar del 21esimo secolo

Leggi su Lettera43.it

è la piùdel. Almeno secondo la classifica che Billboard si appresta a diffondere ufficialmente sul proprio sito. In attesa di conferma, la stampa statunitense non ha dubbi: Queen B è la regina dal 2000 a oggi. La rivista di intrattenimento ha infatti fornito le posizioni fino alla medaglia d’argento, dove si è piazzata. Al terzo posto Rihanna, per un podio tutto al femminile. Il primo uomo arriva con Drake, quarto, che ha preceduto Lady Gaga. Seguono Britney Spears, il sorprendente Kanye West, Justin Bieber, Arianae Adele. Non è bastato adunque il record del The Eras Tour, divenuto la tournée più redditizia della storia della musica con 1 miliardo di dollari così come il riconoscimento di Forbes come artista donna più ricca del 2023.