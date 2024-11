Ilnapolista.it - Abbiamo alimentato per anni il culto di McGregor, l’eroe rancido del peggior maschilismo occidentale (Guardian)

Conorè stato condannato per violentato una donna. Strano, ironizza il. Chi l’avrebbe mai detto. Ma ora, sarcasmo a parte – scrive Jonathan Liew – ecco, ora è facile smarcarsi da questa ex stare delle arti marziali miste. Lo stanno già facendo quasi tutti, compreso gli sponsor che ancora lo sfamano. Ma il punto, la lezione da trarre, è chi e cosa rappresentiper tutti noi.Perché non è che lo scopriamo adesso,semplicemente fatto finta di non vedere “la volta in cui è stato condannato per aver dato un pugno a un uomo in un pub di Dublino o per aver strappato e distrutto il cellulare di un fan; la volta in cui ha rivolto insulti razzisti a Floyd Mayweather e al suo entourage; la volta in cui ha chiamato il rivale Khabib Nurmagomedov, un musulmano praticante, uno “stronzo retrogrado” per essersi rifiutato di bere whisky, o ha chiamato il manager di Nurmagomedov “un terrorista” e sua moglie “un asciugamano”, o ha lanciato un carrello di metallo contro il suo van”.