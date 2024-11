Iltempo.it - Von der Layen: "La libertà non sarà gratuita"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 novembre 2024 "La nostra lotta per lapotrebbe sembrare diversa rispetto alle generazioni passate, ma la posta in gioco è altrettanto alta e, membri onorevoli, questenon saranno gratuite. Significherà fare scelte difficili. Significherà fare investimenti massicci nella nostra sicurezza e soprattutto, significherà restare uniti e fedeli ai nostri valori, trovare modi per lavorare insieme e superare la frammentazione." Così il Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der, al Parlamento Europeo. Courtesy: Youtube European Parliament Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev